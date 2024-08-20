شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات قوية من جوميز مدرب الزمالك فى حواره بقناة أون تايم سبورتس ..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

أدلى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادى الزمالك، بعدة تصريحات قوية خلال ظهوره في برنامج ملعب أون تايم الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت، منها التطرق إلى مستوى الفريق و لاعبيه على رأسهم عبد الله السعيد وشيكابالا ، بالإضافة إلى رأيه في موقف زيزو سواء بالتجديد أو البيع.

وجاءت تصريحاته كالتالى ..



جوميز



جوميز 2

واستقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوزيه جوميز على انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد 29 أغسطس الجارى، حيث غادر جوميز القاهرة بعد الانتهاء من مواجهة بلدية المحلة فى ختام مسابقة الدورى، ليقضى إجازة نهاية الموسم فى بلاده، ومن المنتظر أن يعود إلى القاهرة يوم 28 ليبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد بعدها مباشرة استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلى، والمقرر لها 27 سبتمبر المقبل فى المملكة العربية السعودية، وكذلك الموسم الجديد.

وقرر جوميز منح مساعديه أندرية بيكي وأحمد مجدى مهمة القيادة الفنية للفريق فى بطولة كاس مصر، خاصة أن بيكي المساعد الوحيد الذى سيقضى إجازة نهاية الموسم فى مصر، فى الوقت الذى يسافر فيه جوميز وباقى مساعيده إلى بلادهم لقضاء العطلة.

