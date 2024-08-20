شكرا لقرائتكم خبر عن مصير صفقة أحمد ياسر ريان في الزمالك بعد تصريحات جوميز والان مع تفاصيل الخبر

سيطر الغموض على موقف أحمد ياسر ريان لاعب فريق سيراميكا ، من الانضمام للزمالك أو عدمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها البرتغالى جوزيه جوميز بأنه لم يطلب التعاقد مع اللاعب .

وشهدت الفترة الماضية تأكيد ياسر ريان والد اللاعب، أن نجله أحمد كان على أبواب نادي الزمالك ، ووقع بالفعل في يناير لكنه حصل على عقوده لأن سيراميكا رفض رحيله وعنده قابلية بالذهاب لنادي الزمالك.

وقال ياسر ريان في تصريحات تلفزيونية أنه كان يوجد مفاوضات بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا قبل إغلاق باب القيد في انتقالات يناير الأخيرة بيومين أو ثلاثة أيام.

وقال جوميز خلال الساعات الماضية في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس :" أنه فى بعض الأحيان الناس تربط إعجابى ببعض اللاعبين بأننى طالبت الزمالك بالتعاقد معه وهذا ما حدث مع أحمد ياسر ريان ولكنى لم أطلب التعاقد معه"

