شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق باب الرحيل أمام كهربا وبيرسي تاو فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

أغلق مسئولو النادي الأهلي الباب أمام العروض التي وصلت لثنائي الفريق ، بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا بعد الاتفاق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على بقاء الثنائي.

ورغم أن الجنوب أفريقي بيرسي تاو وكهربا كانا مُرشحان للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بدعوى عدم الحاجة لجهودهما فنياً إلا أن الأمور تغيّرت خلال الأيام الماضية بشكل واضح.

وقال مصدر في الأهلي ، أن كولر وافق على بقاء كهربا وبيرسي تاو لذا تم إغلاق باب العروض أمام الثنائي ، ولن يتم فتح الباب مُجدداً إلا حال وصول عروض مُغرية للغاية أفضل من العروض التي وصلت لهما من أندية محلية وخارجية وكانت ضعيفة للغاية.

من ناحية أخرى ، بدأ مسئولو النادى الأهلى مناقشة ملف إقامة معسكر خارجى لفريق الكرة استعداداً للموسم الجديد، وحدد الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر الأول من سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق فترة الإعداد بالقاهرة، وذلك على مرحلتين، الأولى باستاد مختار التتش، ثم الثانية بخوض معسكر خارجى يشمل عدة مباريات ودية متدرجة المستوى.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان) وذلك في 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة في 21 سبتمبر.

وفاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.