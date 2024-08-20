بشكل نهائي.. الأهلي يتراجع عن ضم بن رمضان.. تعرف على الأسباب

الشارقة - اميمة ياسر - تراجع النادي الأهلي بشكل نهائي عن التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي فرينكفاروزي المجري خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مصدر في الأهلي، في تصريحات لصحيفة اليوم السابع، أن النادي لم يتراجع عن ضم محمد علي بن رمضان لأسباب مالية مع اللاعب أو النادي المجري كما تردد ، لأن التراجع عن الصفقة جاء لوجهة نظر فنية ، موضحاً أن الأهلي تراجع عن ضم اللاعب بسبب مُتغيّرات فرضت نفسها على سوق الانتقالات الصيفية فى القلعة الحمراء.

وقال المصدر، "فكّرنا بالفعل فى ضم بن رمضان، وتفاوضنا معه، لكن خلال الأيام الأخيرة وجدنا أنه من الأفضل تدعيم مراكز أخرى فى الفريق أفضل من مركز بن رمضان، الذي يمتلك فيه الأهلي أكثر من لاعب جيد، أبرزهم إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية الذي تم تجديد عقده مؤخراً لمدة موسم".

وأضاف المصدر : بعد التفاوض مع بن رمضان لعدة أيام وجدنا أنه من الأفضل ضم لاعب أجنبي فى مركز الدفاع، لأن الفريق يحتاج تدعيم هذا المراكز بشكل أسرع وأجدر من مركز رقم 8، وهو نفس مركز بن رمضان".

وتضم قائمة الأجانب في الأهلي حالياً أربعة لاعبين هم، الجنوب أفريقي بيرسي تاو ، والتونسي علي معلول والمغربي رضا سليم والجزائري العائد من إعارة أحمد القندوسي، وذلك بعد إعارة المالي أليو ديانج لنادي الخلود السعودي، والتونسي محمد الضاوي كريستو إلى الصفاقسي التونسي، ورحيل الفرنسي أنتوني موديست، فيما يُصنّف الفلسطيني وسام أبو علي بأنه لاعب محلي حسب لوائح اتحاد الكرة المصري.

وشدد المصدر على أن الأهلي سيقوم بقيد المغربي يحيى عطية الله ليُصبح الأجنبي الخامس بالفريق، ثم سيقوم بإعارة القندوسي من أجل التعاقد مع مدافع أجنبي، وبذلك ستكون قائمة الأجانب فى الفريق قد أُكتملت.

وأشار المصدر إلى أنه حال رحيل لاعب أجنبي آخر من الفريق الصيف الجاري قد يتم التفكير وقتها في لاعب أجنبي بدلاً منه وستكون الأولوية وقتها للمهاجم الأجنبي.

وأكد المصدر أن ما ذكرته التقارير التونسية بشأن رفض اللاعب الانتقال للأهلي غير صحيح، فالنادي بدأ يُعيد التفكير فى الصفقة للأسباب السابقة، موضحاً أن فرص تعاقد الأهلي مع بن رمضان باتت ضعيفة للغاية أن لم تكن مستحيلة خلال الصيف الجاري.