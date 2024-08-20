سر انفعال زيزو في جلسته مع إدارة الزمالك

كشفت تقارير صحفية، عن سر انفعال أحمد سيد زيزو لاعب فريق الكرة بنادي الزمالك، خلال الجلسة التي جمعته مع إدارة القلعة البيضاء لتحديد مصيره.

وعقد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة الزمالك جلسة مع زيزو بحضور أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، والمشرف على الكرة، بالشيخ زايد، بجانب هشام نصر، نائب الرئيس، وحسام المندوه، أمين الصندوق، وحسين السيد، عضو الإدارة، وذلك لتحديد مصير اللاعب بعد العروض التي تلقاها للرحيل.

وتلقى مسؤولو الأبيض عرضين رسميين للتعاقد مع أحمد سيد زيزو، أحدهما من نيوم السعودي، والآخر من الريان القطري.

وينتهي عقد نجم منتخب مصر مع الزمالك في صيف 2025.

وأكدت التقارير على، أن الجلسة التي حضرها زيزو رفقة والده في منزل أحمد سليمان شهدت انفعال اللاعب بسبب الأنباء التي تداولت مؤخرًا بخصوص طلبه الحصول على 100 مليون جنيه من أجل التجديد للأبيض.