تطورات مفاوضات الزمالك مع أشرف بن شرقي

اقترب الدولي المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الريان القطري سابقًا من الانضمام إلى نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري.

وتوصل مسئولو نادي الزمالك إلى اتفاق مع أشرف بن شرقي وذلك تمهيدًا لعودته إلى صفوف الفريق الأبيض في الميركاتو الصيفي الجاري، ليكون أول صفقات الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأتم مسئولو الزمالك اتفاقهم مع أشرف بن شرقي للانضمام إلى صفوف الفريق في الموسم الجديد لمدة ثلاثة مواسم قادمة، على أن يحصل على راتب مليون و100 الف دولار سنويًا.

كما أتم مسئولو الزمالك اتفاقهم مع بن شرقي لعمل حملة إعلانية، كما أنه يصر على الحصول على مبلغ 700 الف دولار مقدم عقده.

وسبق لأشرف بن شرقي وأن ارتدى قميص نادي الزمالك لمدة ثلاث مواسم، حيث نجح خلالها في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر مرتين، بالإضافة إلى تتوجيه بكأس السوبر الإفريقي والسوبر المصري مرة، كما أنه خاض 109 مباريات مع الزمالك، ساهم خلالهم في تسجيل 41 هدفًا وصنع 28 تمريرة حاسمة.