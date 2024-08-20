والد زيزو يكشف مفاجأة بشأن التجديد مع الزمالك

كشف مصطفى سيد، والد أحمد زيزو لاعب نادي الزمالك، عن أخر تطورات المفاوضات من أجل تجديد عقد نجله مع القلعة البيضاء.

وأكد والد زيزو أن هناك اتفاقًا بين اللاعب وإدارة النادي على تجديد عقده وعدم الاحتراف خارج مصر، وذلك على الرغم من تلقيه عروضًا خارجية خلال الفترة الماضية.

وقال والد زيزو في تصريحات صحفية: “اتفقنا مع مسؤولي الزمالك على تجديد التعاقد وغلق باب العروض الخارجية”.

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وأضاف: “لم ندخل في نقاش بشأن التفاصيل المالية لتجديد عقد زيزو، وسيتم عقد جلسة أخرى لحسم هذه الأمور، ولكن الاتفاق قد تم بين الطرفين على بقاء اللاعب في الزمالك”.

وكان زيزو قد تلقى بعض العروض العربية، على رأسها من نادي العربي القطري وكذلك نيوم السعودي، إلا أنه اتفق مع إدارة نادي الزمالك على تجديد عقده وفقًا لما أكده والده.