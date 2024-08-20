"وعد تاريخي".. تفاصيل جلسة زيزو ووالده مع مجلس الزمالك وقرار حاسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول، أمس لحسم ملف استمراره مع الفريق بعد وصول عدد من عروض الاحتراف لضمه.

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق مجانا خلال شهر يناير المقبل.

وأكد مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، أن اللاعب ووالده عقدا جلسة أمس مع مجلس إدارة النادي في منزل أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة.

وأوضح المصدر، أن الجلسة شهدت حضور حسين لبيب رئيس النادي وهشام نصر النائب وحسام المندوه الحسيني أمين الصندوق، وأحمد سليمان وهاني شكري أعضاء مجلس الإدارة، وتم الاتفاق خلالها على استمرار اللاعب وعدم رحيله.

وأضاف المصدر، أن زيزو ابدى ترحيبه الشديد بالاستمرار داخل القلعة البيضاء، ولكن مع ترضيته ماليا عوضا عن المبلغ الكبير الذي عرض عليه من نادي نيوم السعودي، وهو ما وافق عليه مجلس الإدارة وأكد له أنه سيتم تجديد عقده بمقابل مادي تاريخي يليق به.

وأوضح المصدر، أن النادي أغلق تماما ملف رحيل اللاعب، وطالبه بالتركيز مع الفريق في الفترة المقبلة، على أن يتم تحديد جلسة أخرى خلال الساعات القادمة لحسم الأمور بشكل رسمي وتوقيع عقود التجديد.

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