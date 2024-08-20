"عقله وسرعته".. جوزيه جوميز يوضح سبب الاعتماد على عبدالله السعيد في مركز 8

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه جوميز، عن سبب اعتماده على اللاعب عبدالله السعيد في مركز 8 وليس مركز 10.

وقال جوميز، خلال حلوله ضيفًا بفضائية أون تايم سبورتس مساء الإثنين، إن عبدالله السعيد تم تقديمه له كلاعب ينشط في مركز 10 ولكنه رأى أنه يجيد اللعب في مركز 8 وليس 10 بسبب عقله وتصرفاته وسرعة اتخاذ القرار.

وأضاف المدرب البرتغالي:"عبدالله ينزل ليستلم الكرة ويتخذ قرارات جيدة للغاية ورؤيته للملعب مدهشة فبعض اللاعبين حين يستلمون الكرة يفكرون في حلول ولكن عبدالله يقرأ المشهد قبل وصول الكرة ويتخذ القرار".

وأتم جوميز تصريحاته بالتنويه إلى أن عبدالله يستعيد العديد من الكرات ويجري بالملعب لذا مركز 8 يتوافق معه.

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