"شجعوا كولر والجوادي فقط".. محمد الشناوي يوضح سبب عدم الاحتفال مع جماهير الأهلي بالدوري عقب مباراة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فسّر محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي سبب عدم توجههم لجماهيرهم التي حضرت مباراتهم أمام سموحة للاحتفال معهم بتحقيق لقب الدوري.

وقال الشناوي، خلال حلوله ضيفًا بفضائية أون تايم سبورتس مساء الإثنين، إن الفريق كان يتبقى له نقطة عقب المباراة ويتوّج بالدوري:"لماذا لم تُشجع الجماهير اللاعبين وشجعوا فقط المدير الفني كولر ومترجمه خالد الجوادي؟.. لماذا سب الحضور اللاعبين؟.. هل يعرفون الظروف المحيطة بكل لاعب".

وأوضح حارس مرمى الأهلي أن القرار كان من جميع اللاعبين بعدم الاحتفال بسبب تعرضهم للسب:"حط نفسك مكاني"، مشيرًا إلى أنهم احتفلوا مع الجماهير بشكل طبيعي عقب مباراة بيراميدز.

وطالب صاحب الـ 35 عاماً تصريحاته بمطالبة الجماهير بعدم تصديق كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

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