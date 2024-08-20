نجم الزمالك السابق: بيع "زيزو" ضروري لأجل السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

طالب محمد عبدالله، نجم الزمالك السابق، مجلس إدارة القلعة البيضاء، بضرورة موافقته على بيع أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق الأبيض بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي في الوقت الحالي.

وقال عبدالله في تصريحات على قناة "الحدث اليوم": "أؤيد فكرة بيع زيزو خلال الفترة الحالية، لحل الأزمة المالية التي يعيشها نادي الزمالك".

أضاف: "الزمالك يحتاج للتعاقد مع لاعبين مميزين قبل مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، خاصة وأن الجمهور لديه طموح في التتويج بهذه البطولة".

وأتم تصريحاته: "رحيل زيزو سيعطي للزمالك سيولة مالية يستطيع من خلالها الخروج من الأزمة الحالية، والتعاقد مع لاعبين قبل مباراة السوبر، وأرى أن هذا هو الحل الأفضل حاليا".

جدير بالذكر، أن زيزو تلقى عددا من العروض في الفترة الأخيرة، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولكن مجلس الزمالك يرفض التفريط فيه.

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