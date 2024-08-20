"مافيش أحلى منها".. النني يُعلق على انطلاقته مع نادي الجزيرة الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى محمد النني الوافد المصري الجديد على صفوف الجزيرة الإماراتي سعادته بانطلاقته مع الفريق.

ونشر النني صورًا له من مشاركته الأولى مع الجزيرة، عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الثلاثاء، مُذيلاً إياها بتعليق:"مفيش بداية أحلى من الفوز بالمباراة ومعها جايزة أحسن لاعب.. حسن استقبالكم ودعمكم وحبكم اللي واصل لي كانوا حافز كبير ليا وإن شاء الله اللي جاي أحلى".

وكان النني قد انتقل لصفوف الجزيرة قادمًا من أرسنال الإنجليزي في نهاية شهر يوليو الماضي.

وكان النني قد بدأ مسيرته مع نادي الجزيرة بالمشاركة في فوزه بثلاثية مقابل هدف على نظيره البطائح يوم الأحد الماضي ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين الإماراتي.

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