"لو انسحب من الأول كان أفضل".. نجم الأهلي السابق يطالب بتوقيع عقوبة على الأحمر بسبب الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد محمد عبدالجليل، نجم الأهلي السابق، أنه سيتم فرض عقوبات قوية، عن الأحمر، بسبب الاعتذار عن الاستمرار في بطولة كأس مصر.

وقال عبدالجليل في تصريحات على فضائية ETC: "بالطبع لابد من فرض عقوبات ضد الأهلي بعد مشاركته في كأس مصر وخوض لقاء الألومنيوم ثم الانسحاب من البطولة، قبل لقاء فاركو".

أضاف: "لو كان الأهلي اعتذر عن عدم اللعب من بداية البطولة كان قرار أفضل بالنسبة لمسئولي النادي"

أضاف"نريد معرفة الرابطة المحترفة التي ستدير مسابقة الدوري المصري في الموسم المقبل، يجب تعيين رابطة بشكل سريع من أجل وضع تصور كامل للمسابقة الجديدة، ويجب تحديد شكل الدوري لأن هناك اندية بدأت فترات الإعداد خصوصا الفرق الصاعدة".

وأتم تصريحاته: "لابد من إقامة الدوري الموسم القادم بشكل مضغوط حال اللعب بنظام الدور الأول والثاني بشكله الطبيعي، من أجل إنهاء الكارثة التي نعيشها في الكرة المصرية".

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