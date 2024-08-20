"تتصعب على الأهلي".. بن رمضان ضمن قائمة فرينكفاروزي المجري بملحق الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن نادي فرينكفاروزي المجري، قائمة الفريق المشاركة في الملحق الخاص ببطولة الدوري الأوروبي، ومن ضمنها التونسي محمد علي بن رمضان.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات مع النادي المجري، من أجل التعاقد مع "بن رمضان" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الأحمر، ولكن لم يصل الطرفان إلى اتفاق حتى الآن.

وخرج فريق فرينكفاروزي المجري، من الدور التمهيدي لتصفيات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أمام ميتيلاند الدنماركي بعد الخسارة بمجموع المباراتين.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي قدم عرضا رسميا لضم اللاعب، ولكن لم يتم حسم الأمور حتى الآن، والموقف يزداد صعوبة بتواجد اللاعب ضمن قائمة الفريق المجري الأوروبية.

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