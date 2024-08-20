أهلي جدة يعلن رسميًا ضم موهبة برازيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي أهلي جدة السعودي إتمام إدارته صفقة ضم الموهبة البرازيلية بصفوف نادي فلومينينسي ألكسندر دا كوستا.

ولم يكشف أهلي جدة خلال مقطع الفيديو الذي نشره عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء قيمة ومدة التعاقد مع لاعب الوسط المدافع الدولي للمنتخب البرازيلي الأولمبي.

وتوّج اللاعب صاحب الـ 20 عاماً مع نادي فلومينينسي ببطولتي ريكوبا سودأمريكانا وكوبا ليبرتادوريس، فيما توّج مع منتخب البرازيل ببطولة شباب أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وكان اللاعب قد تم تصعيده للفريق الأول بنادي فلومينينسي في موسم 22/23.

وخاض منذ تصعيده للفريق الأول 76 مباراة؛ حيث سجل هدفين وصنع ثلاثة لزملائه.

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