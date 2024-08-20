شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود أحمد فتحى ومحمود متولى إلى الإسماعيلى ؟. رئيس الإسماعيلي يجيب والان مع تفاصيل الخبر

ارتبط اسم الثنائى أحمد فتحى لاعب بيراميدز،ومحمود متولى لاعب الأهلى السابق بالعودة إلى نادى الإسماعيلى،خاصة مع انتهاء عقد الجوكر مع الفريق السماوى،وغموض ملف تجديده،وفسخ عقد متولى مع القلعة الحمراء.

ولم تبد إدارة نادي بيراميدز رغبة في تجديد تعاقد أحمد فتحى بعد سلسلة من العطاء منذ انضمامه للفريق السماوي في 2020 في صفقة انتقال حر، وتلقي الجوكر عرضاً من نادي الاسماعيلي للانتقال لصفوفه في الانتقالات الصيفية المقبلة، ويدرس اللاعب العرض، لاسيما أن فتحي يدرس العودة لصفوف الدراويش لإنهاء مسيرته من حيث بدأ مشواره.

يأتي الدور على محمود متولى الذى تبدو محطة النادى الإسماعيلى وجهته المقبلة بعد فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء،خاصة أن هناك رغبة من اللاعب في إنهاء مسيرته الكروية داخل قلعة الدراويش التي تربي فيها.

ولا تمانع إدارة النادى الإسماعيلى عودة الثنائى أحمد فتحى ومحمود متولى إلى الفريق خاصة أنهما من أبناء النادى ولكن يتوقف هذا القرار على موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال،الذى يحسم مصيرهما في نهاية الموسم.

وقال نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي أن هناك مسئولين فنيين عن تقييم اي صفقات يتم استقدامهام للنادي الإسماعيلي وعلي رأسها عماد سليمان و إيهاب جلال فهما من يحددان موقف اي صفققة جديدة، مؤكدا أن فتحي ومتولي لهما تقدير كبير في الإسماعيلي وسيكونا إضافة للفريق حال موافقة جلال وسليمان.