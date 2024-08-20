شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى مستجدات مفاوضات الزمالك مع أشرف بن شرقى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 03:20 م

شهدت الساعات الأخيرة، تطورات في مفاوضات نادي الزمالك مع المغربي أشرف بن شرقي شرقي لاعب الريان القطري السابق، وذلك في إطار خطة القلعة البيضاء لتدعيم الفريق بأقوى الصفقات استعداداً لموسم قوي ومثير. س: ما هي آخر تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أشرف بن شرقي؟ ج:توصل مسئولو نادي الزمالك لاتفاق مع المغربي أشرف بن شرقي، من أجل العودة لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، واتفق الزمالك مع بن شرقي على تفاصيل الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب بعد انتقاله لصفوف القلعة البيضاء، ومن المنتظر أن يحضر اللاعب وشقيقه إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لوضع الرتوش النهائية لإتمام التعاقد. س: ماذا ينتظر الزمالك لإتمام صفقة بن شرقي؟ ج:كشف مصدر مسئول فى نادى الزمالك أن النادي ينتظر رفع إيقاف القيد عن الفريق لحين إتمام صفقة بن شرقى بشكل رسمي، حتى يتم قيد اللاعب في صفوف الفريق، وأضاف المصدر، أن صفقة بن شرقى ستتم خلال ساعات بعد التواصل مع رشيد بن شرقى شقيق اللاعب، والمرونة فى التعامل بين النادى وبن شرقى.

واختتم المصدر بأن المبلغ المطلوب من الزمالك لرفع إيقاف القيد والخاص بمستحقات مساعدى فيريرا المدير الفني السابق ليس عقبة لسداده، ولكن المجلس ينتظر إتمام الصفقة حتى يتم رفع القيد رسميا. س: ما هو دور شيكابالا في إتمام الصفقة؟ ج:تدخل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد القلعة البيضاء، في خط مفاوضات النادى مع اللاعب معتمداً على صداقته وعلاقته القوية بأشرف بن شرقى، حتى يقنعه بقبول عرض القلعة البيضاء وارتداء قميص النادى في الفترة المقبلة. س: ما هو العرض المادي الذي قدمه الزمالك؟ ج:أكد مصدر بنادي الزمالك أن هناك وسطاء يتدخلون في الصفقة ليرفع الزمالك المبلغ المحدد وتنازل بن شرقى عن جزء من المقابل المطلوب، ليصل العرض إلى مليون و200 ألف وهوما يتم انتظار حدوثه من اللاعب وإدارة النادى خلال الساعات المقبلة. س: ماذا قدم بن شرقي مع الزمالك قبل الرحيل عن الفريق في وقت سابق؟ ج:لعب بن شرقي 3 مواسم مع نادي الزمالك، حيث انضم إلى صفوف الفريق في يوليو 2019 قادماً من الهلال السعودي، وخاض أشرف بن شرقي رفقة الزمالك 109 مباراة، سجل خلالهم 41 هدفاً، وقدم 28 تمريرة حاسمة.

وحصد بن شرقي مع الزمالك طوال 3 مواسم، 6 ألقاب، بواقع لقبين لبطولة س: ما هي آخر تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أشرف بن شرقي؟ ج:توصل مسئولو نادي الزمالك لاتفاق مع المغربي أشرف بن شرقي، من أجل العودة لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، واتفق الزمالك مع بن شرقي على تفاصيل الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب بعد انتقاله لصفوف القلعة البيضاء، ومن المنتظر أن يحضر اللاعب وشقيقه إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لوضع الرتوش النهائية لإتمام التعاقد. س: ماذا ينتظر الزمالك لإتمام صفقة بن شرقي؟ ج:كشف مصدر مسئول فى نادى الزمالك أن النادي ينتظر رفع إيقاف القيد عن الفريق لحين إتمام صفقة بن شرقى بشكل رسمي، حتى يتم قيد اللاعب في صفوف الفريق، وأضاف المصدر، أن صفقة بن شرقى ستتم خلال ساعات بعد التواصل مع رشيد بن شرقى شقيق اللاعب، والمرونة فى التعامل بين النادى وبن شرقى.واختتم المصدر بأن المبلغ المطلوب من الزمالك لرفع إيقاف القيد والخاص بمستحقات مساعدى فيريرا المدير الفني السابق ليس عقبة لسداده، ولكن المجلس ينتظر إتمام الصفقة حتى يتم رفع القيد رسميا. س: ما هو دور شيكابالا في إتمام الصفقة؟ ج:تدخل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد القلعة البيضاء، في خط مفاوضات النادى مع اللاعب معتمداً على صداقته وعلاقته القوية بأشرف بن شرقى، حتى يقنعه بقبول عرض القلعة البيضاء وارتداء قميص النادى في الفترة المقبلة. س: ما هو العرض المادي الذي قدمه الزمالك؟ ج:أكد مصدر بنادي الزمالك أن هناك وسطاء يتدخلون في الصفقة ليرفع الزمالك المبلغ المحدد وتنازل بن شرقى عن جزء من المقابل المطلوب، ليصل العرض إلى مليون و200 ألف وهوما يتم انتظار حدوثه من اللاعب وإدارة النادى خلال الساعات المقبلة. س: ماذا قدم بن شرقي مع الزمالك قبل الرحيل عن الفريق في وقت سابق؟ ج:لعب بن شرقي 3 مواسم مع نادي الزمالك، حيث انضم إلى صفوف الفريق في يوليو 2019 قادماً من الهلال السعودي، وخاض أشرف بن شرقي رفقة الزمالك 109 مباراة، سجل خلالهم 41 هدفاً، وقدم 28 تمريرة حاسمة.وحصد بن شرقي مع الزمالك طوال 3 مواسم، 6 ألقاب، بواقع لقبين لبطولة الدوري المصري الممتاز 2020-2021، 2021-2022، كأس مصر في موسم 2018-2019، 2020-2021، ولقب لكأس السوبر المصري السعودي موسم 2019-2020، ولقب لبطولة كأس السوبر الأفريقي 2019-2020.

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