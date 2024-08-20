شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف يقضى كهربا عطلته من التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

نشر محمود عبد المنعم " كهربا " نجم الأهلى صورة له أثناء وقت عطلته الصيفيه بمنطقة الساحل الشمالى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك .

و ظهر كهربا فى بحر الساحل الشمالى ليتغنى بالأجواء هناك و يشبهه بالمالديف .



كهربا

يُجري مسئولو النادي الأهلي محاولات مكثفة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني بالأبقاء على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق ، وتأجيل فكرة رحيل اللاعب سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وطلب كولر من إدارة الأهلي منذ فترة رحيل كهربا لعدم حاجة الفريق ، وجدد المدير الفني طلبه لمسئولو النادي في الجلسة الأخيرة التي جمعتهم قبل سفر كولر إلى سويسرا ، لكن مسئولو القلعة الحمراء يرغبون في إقناع كولر ببقاء كهربا.

إدارة الأهلي ترى أن كهربا لاعب جيد ويقدم مردود مُتميز حال المشاركة كما قد يتم استغلاله في مركز الجناح حال عدم المشاركة كمهاجم ، ويترقب مسئولو الأهلي عودة كولر من إجازته السنوية بسويسرا لإقناعه بفكرة بقاء كهربا الذي تلقى عروض محلية أبرزها من زد .