شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يجتمع باتحاد الكرة لحسم الموعد النهائى لمعسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، اجتماعا مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة من أجل حسم الموعد النهائي لانطلاق المعسكر المقبل الذى يشهد مباراتى كاب فيردى وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا والذى كان محددا يوم 25 الشهر الجارى.

ولم يحسم الجهاز الفني لمنتخب مصر حتى الأن الموعد النهائي لانطلاق المعسكر، في ظل حصول لاعبى الأهلى على إجازة للراحة بجانب إقامة مباريات كأس مصر.

من ناحية أخرى، استقر حسام حسن المدير الفنى لـ منتخب مصر على ضم ثنائى الزمالك أحمد سيد زيزو وناصر ماهر لقائمة المنتخب لمباراتى كاب فيردى وبوتسوانا يومى 6 و10 سبتمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

كما استقر الجهاز الفنى لـ منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على استبعاد ثنائى حراسة مرمى الزمالك محمد عواد ومحمد صبحى من المعسكر المقبل، المقرر إقامته بعد أيام قليلة استعدادا لمواجهة كاب فيردى وبوتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا.