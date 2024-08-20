شكرا لقرائتكم خبر عن والد زيزو: اتفقنا على تجديد عقد اللاعب مع الزمالك وجلسة للاتفاق على البنود والان مع تفاصيل الخبر

قال مصطفى زيزو والد أحمد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إنه اتفق مع مسئولي القلعة البيضاء على وجود رغبة بين الطرفين على تجديد العقد، دون أي خلاف،خاصة أن ابنه لديه رغبة في التواجد داخل القلعة البيضاء.

وأكد مصطفى زيزو خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أنه اتفق على جلسة مرتقبة خلال اليومين المقبلين مع مسئولي القلعة البيضاء للاتفاق على بنود التعاقد بين الطرفين وكافية الأمور المالية الخاصة بالتعاقد.

فى سياق متصل يعكف مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على تجهيز عرض مالى لتقديمه إلى أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، لإقناعه بتجديد تعاقده مع النادى، خاصة أن عقده ينتهى مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير، وبالفعل تلقى اللاعب عرضين للرحيل عن الأبيض من نيوم السعودى والعربى القطرى.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة أخرى مع زيزو على أن تكون أن بحضور حسين لبيب رئيس النادى، خلال الفترة المقبلة، لتقديم العرض المادى إلى اللاعب، خاصة أن الجلسة التى تم عقدها مع اللاعب خلال الساعات الماضية لم تشهد الحديث عن أى أمور مالية، وتمت دون حضور حسين لبيب الذى تغيب لأسباب خاصة.

وعقد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك جلسة مع زيزو ووالده لمناقشة مصير زيزو مع نادى الزمالك، وإبلاغ اللاعب بتمسك مجلس الإدارة بالكامل باستمراره مع القلعة البيضاء، خاصة أنه أحد أهم العناصر فى صفوف الزمالك.

ورفع العربي القطرى عرض شراء زيزو ليصل إلى 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى الحصول على خدمات المهاجم السورى عمر السومة لمدة موسم، بعدما كان العرض الأول الذى قدم للزمالك بقيمة 3 ملايين دولار فقط.