شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب رفع الأثقال فى الدورة البارالمبية بباريس والان مع تفاصيل الخبر

تستعد البعثة البارالمبية للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس في الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل، بمشاركة 10 رياضات مختلفة.

وتشارك مصر في رياضات كلا من رفع الأثقال، تنس الطاولة، الباراتايكوندو، الباراتجديف، الطائرة جلوس، كرة الهدف، الكانوى، السباحة،ألعاب القوى، البوتشا.

ويشارك رفع الاثقال بقائمة تضم 13 لاعب ولاعبة، وهم كلا من نادية فكرى، راندا محمود، رحاب أحمد، محمد صبحى، شريف عثمان، فاطمة محروس، محمود صبرى، هانى عبدالهادى، طه عادل، صفاء محمد، إيناس عبد العال، محمد المنياوى، بالإضافة إلى عمرو فاروق.

يذكر أن رحلة رفع الاثقال البارالمبى بمصر بدأت من خلال المشاركة في دورة سيول 1988 وحصلت مصر على فضيتيتن.