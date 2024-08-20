شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يقرر عدم التجديد لـ إيزي إيميكا ومحمد طارق يعود إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسؤلو النادي المصري، على عدم تجديد تعاقد النيجيري إيزي إيميكا لاعب وسط الفريق البورسعيدي، والذي انتهى تعاقده مع النادي بنهاية يونيو الماضي، وذلك في ظل خروج اللاعب من الحسابات الفنية لمدرب الفريق علي ماهر.

ولم يشارك إيزي إيميكا مع المصري سوى في 10 مباريات فقط خلال الموسم الجاري، كما غاب عن آخر خمس مباريات للمصري في الدوري.

كما قرر المصري إنهاء إعارة محمد طارق لاعب الزمالك، ليعود اللاعب مرة أخرى إلى القلعة البيضاء، وكان محمد طارق قد انتقل إلى المصري بعقد إعارة لمدة موسم ونصف خلال يناير الماضي، قادمًا من نادي الزمالك، مع بند يتيح للنادي المصري اتخاذ قرار بشأن استمرار اللاعب بعد مرور ستة أشهر من الإعارة.

بدأ مسئولو النادى المصرى رحلة البحث عن المحترفين الأفارقة خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الحصول على توقيع 3 لاعبين وهم، محمود حمدي حارس مرمى مودرن سبورت، ومحمد هاشم ومحمد مخلوف لاعبا الإسماعيلي، لتدعيم خط ظهر الفريق البورسعيدي.

وكان المصري قد أعلن بشكل رسمي، رحيل الثنائي الأجنبي، التونسي معتز زدام عقب انتهاء إعارته من الترجي، والجزائري غيلاس قناوي والذي انتقل إلى اتحاد العاصمة الجزائري بسبب مشكلة في التجنيد ببلاده.