7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهد اليوم الثلاثاء، 20 - 8 - 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، الأهلي يكثف مفاوضاته لحسم صفقة المهاجم الأجنبي وأشرف داري، والزمالك يجهز عرضا ماليا لإقناع زيزو بالتجديد.

الأهلي يكثف مفاوضاته لحسم صفقة المهاجم الأجنبي وأشرف داري

يكثف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم للتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر، وحسم صفقة التعاقد مع المغربي أشرف داري مدافع نادي بريست الفرنسي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتلبية احتياجات السويسري مارسيل كولر المدير الفني، وسد العجز في صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، الذي يشهد تحديات قوية وخوض عدد كبير من البطولات المحلية والدولية.

الزمالك يجهز عرضا ماليا لإقناع زيزو بالتجديد

يعكف مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، على تجهيز عرض مالى لتقديمه إلى أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، لإقناعه بتجديد تعاقده مع النادى، خاصة أن عقده ينتهى مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير، وبالفعل تلقى اللاعب عرضين للرحيل عن الأبيض من نيوم السعودى والعربى القطرى.

رابطة الأندية تجهز سيناريوهين لشكل الدوري الجديد وترفض إلغاء الهبوط

انتهت رابطة الأندية المصرية المحترفة من إعداد تصورين لشكل ونظام الدوري الجديد، على أن يتم عرضهما على الأندية خلال الاجتماع الذي يعقد خلال الساعات المقبلة، للوقوف على الشكل النهائي للمسابقة.

المصري يخاطب الفيفا لرفع إيقاف القيد بعد سداد مستحقات رامي البدوي

بدأت إدارة النادي المصري إجراءات إنهاء إيقاف قيد النادي البورسعيدي، بعد تحويل مبلغ 260 ألف دولار وهي نسبة الـ 50% المتبقية من مستحقات اللاعب التونسي رامي البدوي لدى النادي المصري.

خالد بيبو يسلم قمصان تقريرا مفصلا عن ولايته فى الأهلى

يسلم خالد بيبو، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي ، سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة، بجانب عمله مدرباً عاماً، تقريرا مفصلا عن كافة الأمور الإدارية داخل النادي بعد قبول اعتذاره عن عدم الاستمرار فى منصبه كمدير للكرة من قبل لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، من أجل بدء مهمته الجديد بشكل رسمي قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

إنبى ينتظر عرضا رسميا من الزمالك لضم البلعوطى وحمدى

ينتظر مسئولو نادى إنبى وصول عرض رسمى من الزمالك لضم الثنائي عبد العزيز البلعوطى ومحمد حمدى حتى يتم دراسة العرض المقدم لضم الثنائي، خاصة أن الزمالك دخل فى مفاوضات مع اللاعبين عن طريق وكلاء اللاعبين.

الاتحاد السكندري ينهي الاتفاق مع كريم يحيى لتعويض رحيل هشام صلاح

أنهى مسئولو نادي الاتحاد السكندري الإتفاق مع كريم يحيى ظهير أيمن الداخلية السابق، من أجل الانضمام لصفوف زعيم الثغر بدءًا من الموسم المقبل وتدعيم صفوف الفريق السكندري في الموسم الجديد.