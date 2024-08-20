نجم النصر يغيب عن مواجهة الرائد في الدوري السعودي

يفقد نادي النصر، نجمه خلال مباراة الرائد في الجولة الأولي من الدوري السعودي للمحترفين، والتي من المقرر أن تجمع الفريقين، في تمام التاسعة مساء يوم الخميس المقبل، على أرضية ملعب “الأول بارك”.

وسيغيب اللاعب أيمن يحيى، بعد تعرضه لضربة قوية خلال مواجهة الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.

وتأكد عدم مشاركته مع الفريق خلال مباراة الرائد القادمة في مسابقة دوري روشن للمحترفين، وذلك لغيابه لفترة لاتقل عن 4 أسابيع عن المشاركة مع الفريق.

ويستعد نادي النصر، لملاقاة نادي الرائد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الأولي من مسابقة دوري روشن، والتي تقام على ملعب الاول بارك، في التاسعة مساء الخميس المقبل.