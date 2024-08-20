حسام مسعود لمصراوي: "أتمنى حصد الميدالية الثالثة في بارلمبياد باريس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر الكرة الطائرة جلوس، للسفر إلى فرنسا غدا الأربعاء، للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، خلال الفترة من 28 أغسطس الحالي حتى 8 سبتمبر.

وكشف حسام مسعود محرم لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس، استعداداتهم المشاركة في البارالمبياد، وسعيه لحصد الميدالية الثالثة في تاريخه، بعد برونزيتي اثينا 2004 وريو دي جانيرو 2016.

وقال مسعود في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أتمنى أن نضيف ميدالية لمصر بشكل يليق باسم بلدنا، ونركز في طريقنا ومنافساتنا ومبروك للأبطال الأولمبيين، وعلى المستوى الشخصي أتمنى حصد الميدالية الثالثة".

وأضاف: "مجموعتنا ليست سهلة، فهي تضم منتخب البوسنة والهرسك ثاني العالم وأوروبا، وكازاخستان ثاني آسيا، بالإضافة إلى البلد المضيف فرنسا، ولكن نتمنى التوفيق من الله".

ويعتبر منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس، هو المنتخب الجماعي الوحيد في تاريخ مصر الذي حقق ميدالية مصرية سواء على مستوى الالعاب الأولمبية أو البارالمبية، وحقق برونزية بارلمبياد اثينا 2004 وبرونزية ريو دي جانيرو 2016، وكان مسعود ضمن القائمة الفائزة بالميداليتين.

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