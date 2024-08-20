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أكرم توفيق من حمام السباحة أمام الغابات (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حرص لاعب النادي الأهلي، أكرم توفيق، على قضاء عطلته الصيفية، بعد حسم المارد الأحمر لقب الممتاز رقم 44.

ونشر أكرم عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صور له داخل حمام سباحة مفتوح وأمامه غابات وبحر.

وانضم أكرم توفيق إلى النادي الأهلي 2016/17 قادما من إنبي، ليخوض مع المارد الأحمر 110 مباراة حتى الآن.

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