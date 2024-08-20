مصدر يكشف أسماء النجوم الذين زاروا أحمد فتوح في السجن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر أمني من التفاصيل الخاصة بتواجد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح في قسم العالمين، بتهمة دهس أحد الأشخاص "أمين شرطة"، بسيارته خلال عودته من الساحل الشمالي، ليتم احتجازه داخل قسم العلمين.

وكانت النيابة العامة قررت إحالة اللاعب إلى محكمة الجنايات، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي مخدر الحشيش.

وقال مصدر أمني في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "تم ترحيل اللاعب أحمد فتوح أمس الاثنين إلى مرسى مطروح لحضور أول جلسات المحاكمة الخاصة به، قبل أن يعود إلى قسم العلمين مرة أخرى".

وأضاف: "خلال تواجد اللاعب في قسم العلمين، قام العديد من نجوم كرة القدم بزيارته، ومنهم ثنائي النادي الأهلي حسين الشحات وإمام عاشور، بالإضافة إلى حارس مرمى مودرن سبورت محمود عبد الرحيم جنش".

واختتم المصدر تصريحاته: "مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، قام بزيارة اللاعب، رفقة أبنائه أحمد وأمير".

ويذكر أن المحكمة قامت بتأجيل محاكمته اللاعب إلى جلسة 16 سبتمبر المقبل، مع استمرار حبسه.