شاهد تسريبات قمصان النادي الأهلي الجديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتشرت العديد من التسريبات لقمصان النادي الأهلي الجديدة في موسم 2024/25 عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجمع قميص الأهلي المتداول بين اللون الأحمر والخطوط الذهبية في "كم القميص" وأسفل القميص.

وظهر لاعب خط وسط الأهلي، إمام عاشور، وهو يرتدي قميص المارد الأحمر لموسم 2024/25 في صورة تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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