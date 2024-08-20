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شاهندا المغربي و يارا عاطف فى كأس العالم للسيدات تحت 20 و17 عاما

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد مراد - رامى ناجى

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 09:10 م

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة الحكام و المحكمات لبطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما والتي تستضيفها كولومبيا و ضمت القائمة المصرية شاهندا المغربي كمحكمة للساحة .

وأعلنت اللجنة أيضاً عن قائمة الحكام و المحكمات لبطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما والتي تستضيفها الدومينيكان وضمت المصرية يارا عاطف كمحكمة مساعد .

ويتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام بخالص التهاني لشاهندا المغربي و يارا عاطف لإختيارهما في البطولتين و يتمني لهما التوفيق ولكل أسرة التحكيم المصرى.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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