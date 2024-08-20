شكرا لقرائتكم خبر عن شاهندا المغربي و يارا عاطف فى كأس العالم للسيدات تحت 20 و17 عاما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد مراد - رامى ناجىالثلاثاء، 20 أغسطس 2024 09:10 م
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة الحكام و المحكمات لبطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما والتي تستضيفها كولومبيا و ضمت القائمة المصرية شاهندا المغربي كمحكمة للساحة .
وأعلنت اللجنة أيضاً عن قائمة الحكام و المحكمات لبطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما والتي تستضيفها الدومينيكان وضمت المصرية يارا عاطف كمحكمة مساعد .
ويتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام بخالص التهاني لشاهندا المغربي و يارا عاطف لإختيارهما في البطولتين و يتمني لهما التوفيق ولكل أسرة التحكيم المصرى.
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