الزمالك يستعيد لاعبه المعار

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبه المعار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوفه بداية من الموسم المقبل.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره طلائع الجيش مساء غدًا الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.

وأكد محمد طارق لاعب الأبيض المعار إلى المصري خلال تصريحات صحفية، فسخه التعاقد مع النادي البورسعيدي بشكل رسمي، وأنه سيعود إلى الزمالك بداية من الموسم المقبل.

وأوضح طارق: “أن بسبب فسخ تعاقده مع المصري هو عدم المشاركة في المباريات، ورحب علي ماهر بالأمر وتم الاتفاق على إنهاء هذا الأمر نهائيا بالتراضي”.

وواصل: “سأعود إلى الزمالك خلال الموسم الجديد، وأبحث مع إدارة النادي فكرة الاستمرار مع الأبيض أو الخروج معارا إلى نادي جديد».

وكان محمد طارق انضم إلى صفوف المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الشتزية في يناير المقبل، قادمًا من الزمالك لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.