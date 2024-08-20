نجم الهلال السعودي ينتقل إلى فلامنجو

أعلن نادي الهلال السعودي رحيل البرازيلي ميشيل ديلجادو لاعب فريقه الأول لكرة القدم بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووجه نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، الشكر للبرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس».

وكان البرازيلي قد اتفق مع إدارة نادي الهلال السعودي في وقت سابق على فضّ التعاقد بينهما، فور نهاية كأس الدرعية للسوبر السعودي.

ميشيل ديلجادو يرتبط بعقد مع الهلال السعودي حتى شهر يناير المقبل، إلا أنه سيدفع مبلغًا ماليًا إلى إدارة النادي، مقابل الموافقة على رحيله قبل حلول هذا الموعد.

واستطاع اللاعب البرازيلي أن يحقق خلال مسيرته مع الهلال 6 بطولات، توزعت بالتساوي على دوري روشن السعودي، وكأس الملك، وكأس السوبر السعودي، حيث خاض 110 مباريات، وسجل 22 هدفًا، وصنع 25 أخرى.

وأوضحت تقارير أن ديلجادو اتفق مع إدارة فلامنجو البرازيلي للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعقد يمتد حتى 2028.