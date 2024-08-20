يستعد نادي الزمالك لخوض لقاء قوي أمام نظيره طلائع الجيش بالمواجهة التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

ويواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش ضمن إطار منافسات دور الـ16 من المسابقة المحلية وذلك على أرضية استاد السلام.

ولن يتواجد جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك في مباراة الفريق أمام طلائع الجيش بعد سفره إلى بلاده لحصوله على إجازة بعد انتهاء الدوري المصري.

وسيخوض الزمالك اللقاء بـ عدد من اللاعبين البدلاء والشباب خلال مشاركته في بطولة كأس مصر من أجل إراحة اللاعبين الأساسين بسبب تعرضهم للإرهاق نتيجة مشاركتهم في المسابقات المختلفة على مدار الموسم.

ويرغب مجلس الزمالك وكذلك اللاعبون في مواصلة مشوار الفريق الأبيض ببطولة كأس مصر من أجل مصالحة الجماهير البيضاء والفوز بلقب محلي بعد خسارة الدوري، وعدم الاكتفاء بـ كأس الكونفدرالية.

ويلتقي الفائز من مباراة الزمالك وطلائع الجيش مع المتأهل من مواجهة الإسماعيلي وسموحة، وذلك في إطار لقاءات ربع نهائي كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في كأس مصر

يخوض الزمالك مباراته أمام طلائع الجيش غدًا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويسعى الزمالك للفوز وتحقيق لقب كأس مصر بعد خسارته في الموسم الماضي أمام الأهلي بنتيجة 2-1.