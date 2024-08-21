شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تبادلية.. سموحة يضم محمد ربيعة مدافع مودرن سبورت مقابل أحمد مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مسئولو مودرن سبورت مع نظرائهم بنادي سموحة على عقد صفقة تبادلية، من خلال انتقال محمد ربيعة مدافع مودرن سبورت إلى سموحة، في مقابل انتقال أحمد مصطفى لاعب وسط الفريق السكندري إلى مودرن سبورت، وذلك خلال الميركاتو الصيفي المرتقب.

ونجح مودرن سبورت في آخر جولة من الدوري بالفوز على الأهلي بهدفين لهدف، وأنهى الموسم في المركز الخامس برصيد 54 نقطة، بعدما حقق 14 انتصارا و12 تعادلا وتعرض لـ 8 هزائم، وسجل لاعبو مودرن سبورت 40 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً كثاني أقوى خط دفاع في المسابقة مناصفة مع الأهلي.

ويواجه فريق مودرن سبورت فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، فريق إنبى باستاد السلام الدولى، فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر. وتأهل موردن سبورت لدور الـ16 بعدما اكتسح بترول أسيوط بثلاثية نظيفة، فيما اكتفى فريق إنبى بهدف واحد أمام النجوم فى دور الـ32 من كأس مصر.

وخلال الموسم المنقضي أيضاً، شهد مودرن سبورت تعديلات كبيرة، كتغيير اسم النادي مرتين، في بداية الموسم إلى مودرن فيوتشر، ثم قبل نهاية الموسم إلى مودرن سبورت.