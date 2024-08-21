حكم مباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إسناد مهمة إدارة مباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية للجنوب إفريقي توم أبو نجيل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب، يوم السادس من شهر سبتمبر المقبل.

وتقام مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويعاون توم أبو نجيل مواطنه زاخيلي سويلا، ومن ليسوتو سورو فاتسواني، والحكم الرابع جيلي تشافيني من جنوب إفريقيا.

بينما يتولى طاقم تحكيم صومالي إدارة مباراة بتسوانا أمام مصر في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا، حيث يديرها عمر أرتان ويعاونه حمزة حاجي وعلي محمد، وأحمد حسن حسين حكما رابعا.

وتقام مباراة مصر ضد بتسوانا يوم العاشر من شهر سبتمبر المقبل في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب فرانسيستون في بتسوانا.

ويقع مع مصر في المجموعة الثالثة لتصفيات أمم إفريقيا كل من بتسوانا وكاب فيردي وموريتانيا.