حقيقة عرض روما لضم سعود عبدالحميد من الهلال السعودي

كشف الصحفي حمد الصويلحي، حقيقة تقدم نادي روما الإيطالي بعرض رسمي للحصول على خدمات سعود عبدالحميد لاعب فريق الهلال السعودي.

وانتشرت أنباء عن رغبة نادي الهلال السعودي في الحصول على خدمات سعود عبدالحميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الصويلحي أن نادي روما الإيطالي تقدم بعرض اهتمام للحصول على خدمات سعود عبدالحميد فقط وليس عرض رسمي بمبلغ مالي.

وأشار إلى أنه فقط كان هناك استفسار من جانب نادي روما والهلال السعودي لم يرد على النادي الإيطالي ويريد بقاء اللاعب.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الأخدود في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت الموافق 24 أغسطس الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة الهلال ضد الأخدود في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

وكان الهلال قد بدأ الموسم بتحقيق لقب كأس السوبر السعودي على حساب نظيره النصر بعد أن فاز بنتيجة كبيرة برباعية مقابل هدف.