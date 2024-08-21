"على أنغام هو أنت مين".. زوجة مروان عطية تنشر صورا من العطلة الصيفية معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يقضي لاعب النادي الأهلي، مروان عطية، عطلته الصيفية مع زوجته، بعد حسم المارد الأحمر لقب الدوري رقم 44 وانتهاء موسم 2023/24.

ونشرت سلمى صقر عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام" صور له مع مروان عطية من داخل أحد "الكافيهات"، ووضعت على الصور أغنية "هو أنت مين" للفنانة المصرية أنغام.

وعُقد قران مروان عطية وسلمى صقر يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2024، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم النادي الأهلي والرياضة المصرية.

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