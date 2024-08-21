وفاة لاعب طلائع الجيش السابق إثر حادث أليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

توفى بول جوليوس لاعب طلائع الجيش السابق، إثر تعرضه لحادث سير في مقاطعة فاماجوستا بدولة قبرص.

وذكر موقع "فيل نيوز"، أن جيولوس صاحب الـ20 عاما، تعرض لحادث مروري، صباح اليوم الثلاثاء، بعدما كان يقود سيارته على طريق باراليمني-بروتاراس، حينها اصطدمت به سيارة أخرى كانت تسير في الاتجاه المعاكس، ويتلقى سائق السيارة الأخرى البالغ من العمر 74 عامًا العلاج في المستشفى ولكنه ليس في حالة حرجة.

وكان بول جوليوس لاعبا في صفوف طلائع الجيش، لمدة موسم ونصف، بداية من يناير 2023 حتى 30 يونيو الماضي.

اقرأ أيضًا:

من النعيم إلى الجحيم.. حياة قصيرة للغاية - مأساة روبرت إنكه (صور)