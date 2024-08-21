مع الفنانين والممثلين.. كيف يقضي نجوم كرة القدم عطلتهم الصيفية؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهى موسم 2023/24 من الدوري المصري الممتاز، وحرص عدد من لاعبي كرة القدم على قضاء عطلتهم الصيفية بالسفر لعدد من المدن الساحلية.

وحرص اللاعبين المتزوجين على قضاء عطلتهم الصيفية مع زوجاتهم وأولادهم

وعائلاتهم.

ونشر لاعب الأهلي، مصطفى شوبير، صورة تجمعه بوالده حارس المارد الأحمر السابق ووالدته.

وقضى كل من ثنائي الأهلي إمام عاشور ومروان عطية، ومصطفى فتحي لاعب بيراميدز قضاء عطلتهم الصيفية سوياً رفقة زوجاتهم.

ونشر مروان عطية صورة مع زوجته في حضور تامر عاشور، وآخرى مع المغني المصري رامي جمال.

وشارك كهربا متابعيه صورته من على شاطئ البحر عبر الإنستجرام.

وظهر ثلاثي الأهلي، محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، في صورة مع الفنان أشرف زكي.