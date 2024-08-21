مودرن سبورت إلى ربع نهائي كأس مصر على حساب إنبي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة مودرن سبورت وإنبي التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وفاز مودرن سبورت على إنبي بهدف نظيف سجله محمود رزق على ملعب السلام.

وبهذا الفوز تأهل مودرن سبورت إلى ربع نهائي كأس مصر وينتظر الفائز من مباراة سيراميكا وزد المقرر لها غدا الأربعاء.

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