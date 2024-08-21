"رسالة من عشيقته وقصرين فاخرين".. كايل ووكر من دون سكن خاص.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يعيش مدافع إنجلترا كايل ووكر في شقة مملوكة لفريقه مانشستر سيتي، على الرغم من امتلاكه قصرين في إنجلترا قيمتهما 4 ملايين جنيه إسترليني، وثروته التي تبلغ 27 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن المدافع الدولي الذي يتقاضى 150 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، يعيش في شقة داخل مجمع "سيتي سويتس"، فيما تعيش صديقته السابقة لورين جودمان في أحد قصوره، وتعيش زوجته آني كيلنر في القصر الثاني.

وأضافت، أن ووكر كان يريد العودة للعيش مع زوجته وأطفاله الأربعة بعد نهاية يورو 2024، لكنها لم توافق ومنعته من نقل أغراضه إلى القصر.

وكان آني كيلنر انفصلت على ووكر، بعدما أرسلت لها صديقته السابقة لورين جودمان، رسالة نصية في ديسمبر الماضي، نصها: "مرحبا، أنا لورين. أردت فقط أن أخبرك بسرعة أن كايل هو والد ابنتنا".

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