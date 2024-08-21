بعد شهرين من تولي النادي".. رئيس النصر السعودي يعلن تقديم "استقالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

أعلن إبراهيم المهيدب رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي تقديم استقالته بعد شهرين من فوزه برئاسة القلعة الصفراء.

وكتب إبراهيم المهيدب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":" من مصلحة الكيان النصراوي، أن يدار النادي من جهه واحدة، وتكون المسؤولية عليها امام الجميع، ووجود إدارتين للنادي قد تعطل دفة النجاح، لذلك تقديماً لمصلحة النادي أقدم أستقالتي".

وأضاف المهيدب :"ومتأكد سيتغير الوضع للأفضل بوجود ادارة واحدة تدير النادي، وسأظل داعم لكل من يعمل لخدمة النادي، بالتوفيق لمعشوقنا العالمي".

وكان الفريق الكروي بنادي النصر السعودي خسر لقب السوبر السعودي، بعد الهزيمة من نظيره الهلال بأربع أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز.