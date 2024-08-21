الزمالك في كأس مصر.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني :
يقام اليوم الأربعاء 21 أغسطس، العديد من المباريات المهمة في البطولات المختلفة، أبرزهم تصفيات دوري أبطال أوروبا وكأس مصر.
مواعيد المباريات والقنوات الناقلة
كأس مصر :
ـ الإسماعيلي ضد سموحة الساعة 6 مساءً ـ (أون تايم سبورت 1)
ـ سيراميكا كليوباترا ضد زد الساعة 6 مساءً ـ (أون تايم سبورت 2)
ـ الزمالك ضد طلائع الجيش الساعة 9 مساءً ـ (أون تايم سبورت 1)
ـ بيراميدز ضد الجونة الساعة 9 مساءً ـ (أون تايم سبورت 2)
الكونفدرالية الأفريقية:
ـ ألغاكو بلوس ضد لوندا سول الساعة 5 مساءً ـ لا يوجد في جدول البث
تصفيات دوري أبطال أوروبا:
ـ دينامو كييف ضد ريد بول سالزبورغ الساعة 10 مساءً ـ (beIN SPORTS 3)
ـ مالمو ضد سبارتا براغ الساعة 10 مساءً ـ (beIN SPORTS 4)
ـ يونج بويز ضد جالاتا سراي الساعة 10 مساءً ـ (beIN SPORTS 1)
ـ ميدتيلاند ضد سلوفان براتيسلافا الساعة 10 مساء ً ـ (beIN SPORTS 1)