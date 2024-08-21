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الزمالك في كأس مصر.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني :

يقام اليوم الأربعاء 21 أغسطس، العديد من المباريات المهمة في البطولات المختلفة، أبرزهم تصفيات وكأس مصر.

مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

كأس مصر :

ـ الإسماعيلي ضد سموحة الساعة 6 مساءً ـ (أون تايم سبورت 1)

ـ سيراميكا كليوباترا ضد زد الساعة 6 مساءً ـ (أون تايم سبورت 2)

ـ الزمالك ضد طلائع الجيش الساعة 9 مساءً ـ (أون تايم سبورت 1)

ـ بيراميدز ضد الجونة الساعة 9 مساءً ـ (أون تايم سبورت 2)

الكونفدرالية الأفريقية:

ـ ألغاكو بلوس ضد لوندا سول الساعة 5 مساءً ـ لا يوجد في جدول البث

تصفيات دوري أبطال أوروبا:

ـ دينامو كييف ضد ريد بول سالزبورغ الساعة 10 مساءً ـ (beIN SPORTS 3)

ـ مالمو ضد سبارتا براغ الساعة 10 مساءً ـ (beIN SPORTS 4)

ـ يونج بويز ضد جالاتا سراي الساعة 10 مساءً ـ (beIN SPORTS 1)

ـ ميدتيلاند ضد سلوفان براتيسلافا الساعة 10 مساء ً ـ (beIN SPORTS 1)

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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