شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقترب من حسم صفقة محمود جاد من المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مسئولو نادى بيراميدز من إتمام صفقة محمود جاد حارس مرمى فريق المصرى البورسعيدى، بعد التوصل لاتفاق مع نظرائهم فى النادى البورسعيدى لضم الحارس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واتفق بيراميدز مع المصرى البورسعيدى على ضم محمود جاد خلال الميركاتو الصيفي الحالى، وأبدى الحارس موافقته على الانتقال لصفوف الفريق السماوى فى جلسة جمعته مع المسئولين أمس الاثنين.

ومن المنتظر أن يعقد مسئولى بيراميدز جلسة مع نظرائهم فى المصرى البورسعيدى لوضع الرتوش الأخيرة حول اتمام الصفقة.

وكان مسئولو بيراميدز دخلوا فى مفاوضات جادة مع محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك، من أجل ضمه فى صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي، حيث يرغب بيراميدز فى تدعيم مركز حراسة المرمى فى ظل تذبذ المستوى الذى يعيشه أحمد الشناوى فى الفترة الأخيرة، الأمر الذى دفع المسئولون بالنادى السماوى للتفاوض مع عواد.

ويرى مسئولو بيراميدز إن هناك مبالغة فى الطلبات المادية لمحمد عواد، وهو الأمر الذى يعطل اتمام الصفقة، ولم يحسم الزمالك تجديد تعاقد محمد عواد بسبب المغالة فى طلباته المادية، مما أدى لتوقف المفاوضات بين الطرفين.