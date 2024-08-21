شكرا لقرائتكم خبر عن معروف حكما للزمالك والطلائع.. وأمين عمر لسيراميكا و زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الزمالك وطلائع الجيش إلى الحكم الدولي محمد معروف، ضمن مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس مصر للموسم الجاري 2023 – 2024، يعاونه أحمد توفيق طلب وعدى عيد وجلال أحمد ومحمود بسيوني حكم فيديو، وهاني خيري مساعد حكم فيديو.

بينما يدير مباراة الإسماعيلي وسموحة الحكم طارق مجدي، ويدير أمين عمر مباراة سيراميكا وزد، بينما يدير الحكم محمد يوسف مباراة بيراميدز والجونة ضمن مباريات دور الـ16.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة الجونة، في إطار مباريات بطولة كأس مصر، حيث يلتقى بيراميدز نظيره الجونة في التاسعة من مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي في إطار دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي.

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - محمود صابر - محمود زلاكة - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي.