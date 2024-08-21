شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يرفض 3 عروض عربية لبيع أحمد عاطف فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو مودرن سبورت 3 عروض عربية لبيع أحمد عاطف مهاجم الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، متمسكاً باستمرار اللاعب مع الفريق.

وكشف مصدر بنادي مودرن سبورت أن اللاعب تلقى عرضا من أحد أندية الدرجة الثانية السعودية، وكذلك اتحاد العاصمة الجزائري، بالإضافة إلى عرض من الدوري البحريني.

وينتهى عقد أحمد عاطف مع مودرن سبورت في يناير المقبل، ويحق للاعب الانتقال بعدها إلى أي ناد مجانا.