شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات قوية فى ختام دور الـ16 لبطولة كأس مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تختتم اليوم الأربعاء منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر بإقامة 4 مباريات تجمع سيراميكا مع زد اف سى فيما يلاقى الزمالك نظيره طلائع الجيش ويواجه بيراميدز منافسه الجونة، كما يلتقى الإسماعيلى مع سموحة.

وكان من المقرر أن يواجه الاهلى نظيره فاركو بدور الستة عشر لكأس مصر لولا اعتذار المارد الأحمر عن استكمال البطولة ، وكان الأهلي قد أعلن منح مدربه مارسيل كولر وجهازه المعاون فترة راحة بعد حسم الدوري.

الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية والتي أقيم النهائي بشكل استثنائي خارج مصر ولأول مرة في السعودية.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 39 لقبا بينما الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بـ 28.

فيما قرر الجهاز الفني للزمالك خوض كأس مصر بمزيج من لاعبي الفريق الأول والناشئين وليس بالقائمة الكاملة.

وغادر جوميز المدير الفني للزمالك القاهرة من أجل قضاء إجازته، حيث سيقود الثنائي أحمد مجدي وأندريه بيكي معاونيه مباريات كأس مصر.

مواعيد مباريات دور الـ"16" لكأس مصر الأربعاءسيراميكا & زد اف سى ..6 مساء

الاسماعيلى & سموحة..6 مساء

الزمالك & طلائع الجيش ..9 مساء

بيراميدز & الجونة..9 مساء

القناة الناقلة لمباريات كأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس مصر ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.