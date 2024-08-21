شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته لمواجهة فاركو في ربع نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة نظيره فاركو، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر.

وتسلح الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، بالتدريبات الاستشفائية وذلك للتغلب على حالة الإرهاق التي يعاني منها لاعبو الفريق بعد انتهاء الدوري.

وضرب النادي المصري موعداً نارياً مع فريق فاركو في التاسعة مساء غداً الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر خلال اللقاء الذي يقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل المصري لربع النهائي عقب تغلب الفريق البورسعيدي في دور الـ 32 على جمهورية شبين بهدف نظيف، ثم الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 3-1 في دور الـ 16.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق انسحابه من بطولة كأس مصر نظراً لتفضيل الفريق الأحمر منح فترة راحة للاعبيه قبل الاستعداد للموسم المقبل، ليتأهل فاركو لمواجهة المصري في ربع النهائي.

وقدم النادي المصري موسماً استثنائياً تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، والذي نجح في موسمه الأول مع الفريق في ضم صفقات قوية وحجز المقعد الرابع بالمربع الذهبي ومناطحة الكبار، والفوز بتأشيرة التأهل للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليعيد أمجاد أبناء المدينة الباسلة، وخاض المصري 34 مباراة فاز خلالهم في 16 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصري 41 هدفاً واستقبلوا 39.