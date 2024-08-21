شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الأربعاء 21 – 8 – 2024 فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر اليوم الأربعاء، بثلاث مواجهات قوية بين سيراميكا وزد، الإسماعيلى وسموحة، والزمالك مع طلائع الجيش، بجانب مباراة فى دور الثمانية بين بيراميدز مع الجونة.

موعد مباراة الإسماعيلى وسموحة

يستضيف فريق الإسماعيلى في السادسة مساء اليوم الأربعاء، فريق سموحة، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

تأهل الإسماعيلي لهذا الدور بعد الفوز على القناة بهدفين مقابل هدف، فى المقابل تأهل فريق سموحة بعد الفوز على لافيينا بهدف نظيف.

موعد مباراة سيراميكا وزد

يصطدم فريق سيراميكا فى السادسة مساء اليوم الأربعاء، بفريق زد على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وتأهل فريق سيراميكا إلى دور الـ16 بعد الفوز على مكادى بهدف نظيف، فيما تأهل فرق زد بعدما أطاح بفريق الداخلية بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

يواجه فريق الزمالك فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، فريق طلائع الجيش على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

تأهل فريق الزمالك لهذا الدور بعد الفوز على بروكسى بخمسة أهداف مقابل هدفين، بينما صعد طلائع الجيش لهذا الدور بعد الفوز على بورفؤاد بهدف نظيف.

موعد مباراة بيراميدز والجونة

يفتتح فريق بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، دور الثمانية فى كأس مصر بمواجهة فريق الجونة على استاد الدفاع الجوى، بحثا عن أول ألقابه.

وتأهل فريق بيراميدز لهذا الدور بعد الفوز على النصر برباعية نظيفة فى دور الـ32 ثم الفوز على أبو قير للاسمدة بهدف نظيف فى دور الـ16، بينما أطاح الجونة بفريق بلدية المحلة بركلات الترجيح فى دور الـ32، ثم الفوز على الترسانة بهدفين نظيفين فى دور الـ16.