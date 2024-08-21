شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في كأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره طلائع الجيش في إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، باللقاء الذى يقام بإستاد السلام.

موعد مباراة الزمالك والطلائع

يواجه فريق الزمالك نظيره الطلائع فى التاسعة مساء اليوم، الأربعاء، باستاد السلام ضمن منافسات دور الـ"16" لبطولة كأس مصر، ومن المقرر أن يلتقى الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من لقاء سموحة والإسماعيلي فى دور الـ 8 يوم السبت 24 أغسطس،ومن المقرر أن يقام النهائي الجمعة 30 أغسطس فى برج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و طلائع الجيش

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع ببطولة كأس مصر ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويقود الفريق الزمالك فى المباراة فنيا الثنائي احمد مجدى وأندريه بيكي معاوني البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق، بعد أن حصل الخواجة على اجازة للسفر إلى أسرته بعد انتهاء الدورى على أن يعود إلى القاهرة يوم 28 أغسطس و تبدأ فترة الأعداد للموسم الجديد فى اليوم التالى.

