الامارات | 4 لاعبين من «أبوظبي للدراجات» يخوضون معايشة في سويسرا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أبوظبي للدراجات الهوائية خوض أربعة من دراجيه برنامج معايشة في مقر الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية بسويسرا، وذلك بدعوة رسمية من الاتحاد.

وذكر النادي في بيان له أمس، أن البرنامج يستمر حتى 13 سبتمبر المقبل، بمشاركة الدراجين سهيل الخزرجي، وخالد النعيمي، وحمد المحيربي، وحارب المرزوقي، ويتضمن عدداً من الحصص التدريبية والتثقيفية، بحضور لاعبين من أبرز الأندية والفرق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية النخيرة الخييلي، أن خوض لاعبي النادي هذا البرنامج يأتي في إطار التعاون المستمر مع الاتحاد الدولي، والحرص على توفير أفضل البرامج للاعبين.

وأشار إلى أن النادي مستمر في دعم لاعبيه، وتطوير مواهبهم وتجهيزهم للمشاركة في مختلف البطولات المحلية والقارية والعالمية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، سهيل العريفي، إن خضوع لاعبي «أبوظبي للدراجات» لمعايشة في مقر الاتحاد الدولي للدراجات خطوة مهمة على طريق الارتقاء بمستواهم، من خلال الاحتكاك بالدراجين العالميين.